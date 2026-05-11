الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات مرتبطة بهم على خلفية أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “كايا كالاس”، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن العقوبات تشمل “تجميد الأصول” و"حظر السفر"، كما تستهدف أيضًا عناصر من حركة "حماس".

وأضافت المسؤولة الأوروبية- حسب شبكة يورونيوز اليوم الإثنين- أن الاتحاد الأوروبي تجاوز حالة الجمود السياسي التي عطلت إقرار العقوبات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن "العنف والتطرف لهما عواقب".

ويأتي القرار في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات الإسرائيلية بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، القرار الأوروبي، بأنه "تعسفي"، معتبرا أن فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية "يفتقر إلى الأساس".