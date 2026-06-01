مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في هجوم بمسيرة مفخخة جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الجندي الذي قُتل هو الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة الكوماندوز "ماجلان" التابعة لجيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله قصفت موقعًا في بلدة يهمور بجنوب لبنان بالقرب من قلعة الشقيف، المعروفة باسم "البوفور"، التي قد أعلن جيش الاحتلال إحكام سيطرته عليها.

وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة جراء الغارة فيما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أوامر لجيش الاحتلال بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه إنذارات بإخلاء تسع قرى وبلدات جنوبي لبنان وسط قصف إسرائيلي مكثف على الجنوب اللبناني.