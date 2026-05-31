سقطت من على السقالة .. إصابة عاملين بإصابات متفرقة بالدقهلية

أصيب عاملين بإصابات متفرقة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة اثر سقوطها من على سقاله.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عاملين من الطابق الثاني باحد المبانى بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة وإصابتهما .



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من مخيمر ابراهيم على مخيمر 33 عاما مقيم المنيا الصعيد بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم

محمد ابراهيم السيد علي 48 عاما مقيم قولنجيل بما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة

قطع بالاذن اليسرى

تهتك باصبع اليد اليسرى

، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.