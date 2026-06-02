الأطباء تنعى أستاذة الميكروبيولوجي والمناعة بقصر العيني الدكتورة سهير عليان

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذة الدكتورة سهير عبد المجيد سليمان عليان، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية طب قصر العيني، ورئيسة القسم السابقة، والتي وافتها المنية.

وفاة الدكتورة سهير عبد المجيد سليمان

وأشارت النقابة إلى أن الفقيدة كانت من أبرز أساتذة التخصص، كما أنها حرم الدكتور محمد رضا عوض، أحد رواد الطب الطبيعي والتأهيل في مصر.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وتلاميذها وزملائها ومحبيها، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.