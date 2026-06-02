"إعلامي الوزراء: "إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزت بأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات"

أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع"، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، لإنتاج 2 مليون متر من أرضيات "SPC" عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز "كادمار انترناشونال" اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية 34 ألف طن سنويًا.

كما شملت الافتتاحات مصنع "مودرن هايجينك" للمنتجات الصحية باستثمارات 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1.2 مليار وحدة، و4500 طن مواد خام سنويًا، بالإضافة إلى مصنع شركة "جو ستيل" لصناعة المواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار، لإنتاج 72 ألف طن سنويًا.

وتضمنت كذلك افتتاح مشروع "إيليت سولار السويس تكنولوجي"، باستثمارات 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 جيجاوات، ومشروع "إيليت سولار جرين إنيرجي"، باستثمارات 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 3 جيجاوات، وذلك ضمن مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالنجاحات التي حققتها المنطقة، أشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع إيراداتها بأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024 - 2025، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016 - 2017.

كما حققت المواني بالمنطقة أداءً مميزًا، حيث حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.

واحتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء المواني للحاويات لعام 2024 وفقًا للبنك الدولي، كما جاء ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا لعام 2025 طبقًا لقائمة " Lloyd's List"، واستقبل أيضًا السفينة "MV PAROSHIP" أكبر سفينة صب جاف ترسو بميناء مصري في أبريل 2026.

وفيما يخص أداء المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة السخنة الصناعية 33.1 مليار دولار بواقع 547 مشروعًا، وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، كما بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة غرب القنطرة الصناعية 1.5 مليار دولار بواقع 52 مشروعًا، لتوفر نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة.

وذكرت الإنفوجرافات أن إجمالي الاستثمارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة بلغ 367 مليون دولار بواقع 7 مشروعات، لتوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، فيما سجلت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادي التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية نحو 59 مليون دولار بواقع 4 مشروعات لتوفر أكثر من 900 فرصة عمل.

وتبرز تلك الأرقام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية في مصر والمنطقة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وتوافر بنية تحتية متقدمة، وشبكة مواني حديثة ومترابطة، فضلًا عن مناطق صناعية مجهزة تستوعب مختلف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وترسيخ دعائم اقتصاد إنتاجي تنافسي.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع مؤشرات الأداء الاقتصادي

