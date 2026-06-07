لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيفية استخراج وتحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026 في مصر

يتزايد البحث عن رابط تحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026 في مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن منح مهلة زمنية لأصحاب الكروت الورقية القديمة غير المميكنة لتحديث بياناتهم إلكترونيًا.

رابط تحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026 في مصر لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للمواطنين تحديث بيانات كارت الخدمات المتكاملة عبر الطرق التالية:

ـ الخط الساخن 1444، يجب الاتصال وإدخال الرقم القومي لمتابعة موعد ومكان الاستلام.

ـ موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يجب الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة لتسجيل البيانات.

ـ منصة مصر الرقمية، يجب عرض حالة الطلب بعد تسجيل الدخول مباشرة، مع إمكانية تحديث المعلومات إلكترونيًا لضمان استمرار المزايا.

تحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026

للمواطنين الراغبين في توثيق بياناتهم، يمكن الدخول مباشرة إلى رابط منصة مصر الرقمية لتحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في مصر 2026

تشمل الفئات المستحقة ما يلي:

ـ الإعاقات الحركية والجسدية

ـ الشلل الدماغي، الشلل الرباعي أو النصفي، ضمور العضلات، تيبس المفاصل، البتر الجزئي أو الكامل.

ـ شلل الأطفال الشديد ومتلازمة القزامة (الأطوال أقل من 140 سم بعد البلوغ).

ـ الإعاقات الحسية (البصرية والسمعية)

ـ فقد البصر الكلي أو ضعف البصر الشديد غير القابل للتحسين.

ـ الصمم التام أو فقدان السمع الشديد الذي يعيق التواصل حتى باستخدام المعينات السمعية.

ـ الإعاقات الذهنية واضطرابات التطور

ـ حالات متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمستوياتها المختلفة، واضطراب طيف التوحد واضطرابات التواصل.

ـ الإعاقات المتعددة والأمراض المزمنة

ـ حالات الجمع بين أكثر من إعاقة، مثل الحركية والبصرية.

ـ حالات الجذام، الاضطرابات النفسية الشديدة، وحالات فاقدي الأهلية التي يديرها أوصياؤهم.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

ـ الصور الشخصية: صورتان حديثتان مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ـ بطاقة الرقم القومي: أصل البطاقة مع صورة واضحة.

ـ شهادة الميلاد المميكنة للأطفال.

ـ التقرير الطبي المميكن: يوضح نوع الإعاقة مع الأشعة والتحاليل اللازمة.

ـ قرار الوصاية القانوني: للفاقدي الأهلية يشمل الأصل والصورة من الجهات القضائية المختصة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ـ اختيار قسم الخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ النقر على خيار الاستعلام عن موقف كارت الخدمات المتكاملة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ الضغط على أيقونة "استعلام" لعرض حالة الطلب ومكان الاستلام وموعده.

طريقة حجز الكشف الطبي لتحديث بيانات الكارت

ـ الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

ـ اختيار تبويب خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ حجز موعد للكشف الطبي عبر النظام الإلكتروني.

ـ تسجيل البيانات الشخصية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، العنوان، رقم الهاتف.

ـ اختيار أقرب مستشفى وإدخال التاريخ والوقت المناسب.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة الكارت لاحقًا.