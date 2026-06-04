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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج فيش وتشبيه في نفس اليوم.. الأماكن والأسعار

استخراج فيش وتشبيه 2026
استخراج فيش وتشبيه 2026
رشا عوني

يبحث الكثيرون عن طريقة استخراج فيش وتشبيه فوري في نفس اليوم، حيث تُستخدم صحيفة الحالة الجنائية في العديد من المعاملات الرسمية، أبرزها التوظيف داخل وخارج البلاد، والسفر، واستخراج تراخيص مزاولة المهن.

 

أماكن استخراج فيش وتشبيه فوري

- أي قسم شرطة تابع له المواطن.

- من مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- بعض من المولات التجارية مثل مول سيتي ستارز وداندي مول.

ويختلف موعد استخراج الفيش حسب التكلفة.

استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. رابط فوري

استخراج فيش جنائي مول العرب

  • اذهب إلى مول العرب ، وابحث عن مكتب الأحوال المدنية
  • قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
  • احصل على بصماتك الإلكترونية
  • ادفع الرسوم المقررة لاستخراج الفيش الجنائي واحصل عليه في نفس اليوم

أسعار الفيش والتشبيه2026

تبدأ رسوم الفيش العادي من نحو 75 جنيهًا، ويُسلم خلال 4 إلى 5 أيام، بينما يتراوح الفيش المستعجل بين 100 و150 جنيهًا، ويُسلم خلال 24 إلى 72 ساعة.

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

استخراج فيش وتشبيه مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية خدمة استخراج فيش جنائي إليكتروني بشروط معينة حددتها وزارة الداخلية، ولابد أن يكون سبق للشخص المتقدم للحصول على فيش وتشبيه ، تسجيل بصماته سابقاً كي يتمكن من استخراج فيش أونلاين.

ويمكنك الدخول على رابط مصر الرقمية لـ استخراج صحيفة الحالة الجنائية إليكترونياً، والدخول على طلب إصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة

شروط استخراج فيش وتشبيه أونلاين

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا مصر عد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

-أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- بعد تسليم طلبك إلي البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك (خدمات البريد المصري) باستخدام رقم الشحنة.

صحيفة الأسبوع المصرية | خطوات استخراج فيش وتشبيه «صحيفة الحالة الجنائية» مستعجل من المولات التجارية

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

فيش جنائي مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.

ويستغرق الفيش الجنائي المستعجل 48 ساعة، ويُسلّم للمواطن في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

الفيش الجنائي الفوري

أما في حالة الفيش الجنائي الفوري المستخرج من داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، ويُمكن استلامه في اليوم نفسه.

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