فولهام يهزم أستون فيلا بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي| صور

حقق فولهام فوزًا ثمينًا على حساب أستون فيلا، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريان سيسيجنون في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند 58 نقطة في المركز الرابع، بعد خوضه 34 مباراة حقق خلالها 17 انتصارًا و7 تعادلات مقابل 10 هزائم، مع تسجيل 47 هدفًا واستقبال 41 هدفًا.

في المقابل، رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، بعدما حقق 14 فوزًا و6 تعادلات مقابل 14 خسارة، مسجلًا 43 هدفًا بينما استقبلت شباكه 46 هدفًا.