الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي منتهي الصلاحية؟

هاجر هانئ

 الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا على مستوى العالم، وهو معروف بمضادات الأكسدة وفوائده الصحية. ولكن ماذا يحدث عند شرب الشاي منتهي الصلاحية؟ مع أنه ليس قاتلًا دائمًا، إلا أن تناول الشاي القديم أو المخزن بشكل غير صحيح قد يُؤثر سلبًا على الجسم، بدءًا من انخفاض الفوائد والتسمم الغذائي وصولًا إلى مشاكل صحية معوية محتملة.

هل للشاي تاريخ انتهاء صلاحية فعلًا؟


لا تفسد أوراق الشاي الجافة كالأطعمة الطازجة، لكنها تفقد نضارتها وفعاليتها وقيمتها الغذائية مع مرور الوقت. عادةً ما يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى الجودة، وليس السلامة. ومع ذلك، تلعب ظروف التخزين - وخاصةً التعرض للرطوبة والهواء - دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الشاي لا يزال آمنًا للاستهلاك.

بحسب الخبراء، فإن أنواع الشاي العشبي والشاي المحلى أكثر عرضة لنمو البكتيريا والعفن، وهو ما يحدث بسبب تركيبها ومكوناتها الفريدة.

آثار شرب الشاي منتهي الصلاحية


فقدان العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة
مع مرور الوقت، يفقد الشاي مركبات مفيدة مثل البوليفينولات، مما يعني ضعفًا في دعم المناعة وقلة الفوائد الصحية.

ضعف الطعم والرائحة
غالبًا ما يكون طعم الشاي منتهي الصلاحية باهتًا أو قديمًا أو مرًا، حيث تتحلل الزيوت العطرية بمرور الوقت.

اضطرابات هضمية خفيفة
قد يسبب الشاي القديم انتفاخًا أو حموضة أو تهيجًا طفيفًا في المعدة، خاصةً لدى الأشخاص ذوي الحساسية.

التأثير على صحة الأمعاء
من المخاطر الأقل شيوعًا للشاي منتهي الصلاحية أو الملوث تأثيره على صحة الأمعاء. إذا تعرض الشاي للرطوبة، فقد يحتوي على بكتيريا أو عفن، مما قد يُخل بتوازن الميكروبيوم المعوي - وهو التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة في الجهاز الهضمي. هذا الخلل قد يؤدي إلى:

الإسهال أو البراز الرخو
التهاب الأمعاء
انخفاض كفاءة الهضم
زيادة القابلية للإصابة بالعدوى
قد يؤدي التعرض المتكرر للشاي الملوث إلى إضعاف صحة الأمعاء مع مرور الوقت، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية سابقة.

متى يصبح الشاي منتهي الصلاحية خطيرًا؟

يكمن الخطر الحقيقي في سوء تخزين الشاي.

العفن والسموم
قد ينمو العفن على أوراق الشاي الرطبة، مُنتجًا مواد ضارة تُسمى السموم الفطرية. قد يؤدي تناول هذا الشاي إلى الغثيان والقيء، وآلام في البطن، وأعراض تشبه التسمم الغذائي، وردود فعل تحسسية.

مخاطر الشاي المُخمر


حتى الشاي المُخمر حديثًا قد يصبح غير آمن إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر وقد يُلحق الضرر بالجهاز الهضمي.

علامات فساد الشاي

قبل شرب الشاي، تأكد دائمًا من:

رائحة عفن أو حامضة
وجود عفن أو تغير في اللون
تكتل الأوراق أو رطوبتها
طعم مر غير معتاد
إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فتجنب شربه.

كيف تحمي صحتك؟


خزّن الشاي في عبوات محكمة الإغلاق
احفظه في مكان بارد وجاف
تجنب تعريضه للرطوبة
استهلكه خلال فترة صلاحيته الموصى بها
لا تشرب الشاي بعد تركه مكشوفًا لساعات
شرب الشاي منتهي الصلاحية آمن عمومًا إذا كان جافًا ومخزنًا جيدًا، مع أنه أقل فائدة. مع ذلك، قد يضر الشاي الملوث بصحة أمعائك، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والتهابات. عندما يتعلق الأمر بصحتك، من الأفضل دائمًا توخي الحذر - إذا بدا الشاي فاسدًا، فمن الأفضل التخلص منه.

