ماجدة خير الله: مسلسل "بطل العالم" يعاني من أزمة فى الحبكة الدرامية.. خاص

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى مسلسل “بطل العالم”، بطولة عصام عمر وفتحي عبد الوهاب وجيهان الشماشرجي، وانتهى عرضه منذ أيام قليلة.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح خاص لصدى البلد : المسلسل يعاني من بعض المشاكل الخاصة بالحبكة الدرامية والربط بين العلاقات الإنسانية والشخصيات على الرغم من أن معظم الشخصيات مرسومة بشكل جيدة ولكن ينقصها الحبكة الدرامية.

وأضافت ماجدة خير الله : كنت ارغب فى معرفة مزيد من التفاصيل الخاص بالعلاقة بين عصام عمر ووالده الذى قدمه محمد لطفي وكذلك فتحي عبد الوهاب وشقيقه وقصة الفلوس التي يبحث عنها.

وعن آداء الممثلين، أوضحت ماجدة خير الله ان عصام عمر أصبح من النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة وبالتالي هذا منحه حالة من التفوق سواء فى السينما او الدراما وكذلك فتحي عبد الوهاب الذى قدم شخصية الشرير المحروق بشكل متقن كعادته.

مسلسل بطل العالم

المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان.

تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.