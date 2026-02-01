مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على فولهام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاسيميرو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17.

ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

فيما جاء هدف فولهام الأول عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وتعادل كيفين في الدقيقة 90+2.

وسجل بنجامين سيسكو هدف الثالث والفوز في الدقيقة 90+4.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامينس - لوك شاو - مارتينيز - ماجواير - دالوت - ماينو - كاسيميرو - كونيا - برونو - ديالو - مبيومو

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

ويعد هذا هو الفوز الثالث لمايكل كاريك على التوالي منذ توليه تدريب الشياطين الحمر.