ريم مصطفى تتألق في حفل المتحدة لإطلاق خريطة مسلسلات رمضان 2026

تألقت الفنانة ريم مصطفى خلال حضورها احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإطلاق خريطتها الدرامية للموسم الرمضاني 2026،، والذي أقيم بدار الأوبرا فى العاصمة الجديدة، وذلك بحضور قيادات الشركة المتحدة، ونجوم مارثون دراما رمضان هذا العام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وراقية عكست ذوقها الرفيع وحضورها اللافت على السجادة الحمراء.

واختارت ريم مصطفى فستاناً أسود طويلاً بتصميم عصري، تميز بقصة أنثوية جذابة تجمع بين البساطة والفخامة، مع تفاصيل براقة عند منطقة الصدر أضفت لمسة من الرقي والتميّز، بينما جاء التصميم منسدلًا بانسيابية أبرز رشاقتها ومنح الإطلالة طابعاً كلاسيكياً أنيقاً، ونسّقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة مرصعة، أكملت بها اللوك بسلاسة.

أعمال ريم مصطفى

ويأتي ظهور ريم مصطفى في الحفل بالتزامن مع حالة من النشاط الفني تعيشها استعدادًا لموسم دراما رمضان 2026، حيث تعمل حالياً على تصوير دورها فى مسلسل "فن الحرب" الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف والمقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it خلال شهر رمضان هذا العام، وتجسد خلال أحداثه شخصية جديدة وغير معتادة على الجمهور.

مسلسل فن الحرب من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبدالجواد، ياسر على ماهر، إنجي سلامة، ميريت الحريري، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، دنيا جمعة وعبير فاروق، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: وليد فواز ومحمد جمعة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.