تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية.. رئيس مدينة بورفؤاد: جهود مكثفة لإزالة كافة التعديات

تابع الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية، جهود الأجهزة التنفيذية المكثفة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن الأمل، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رئيس مدينة بورفؤاد : جهود مكثفة لازالة كافة التعديات

وفي سياق متصل،وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.