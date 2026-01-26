عبد الله السعيد يهنئ احمد حجازي بعيد ميلاده

هنا عبد الله السعيد نجم الزمالك صديقة أحمد حجازي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر السعيد لستوري عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" عيد ميلاد سعيد ".



يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، بعدما قرر الجهاز الفني عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ الأبيض التحضير لمباراته المقبلة أمام بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.