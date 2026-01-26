تواصل فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية

أفاد تيموثي إيهاب، مراسل "إكسترا نيوز"، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 يشهد توافدًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، في دلالة على حرص الأسر المصرية على التلقي المعرفي وترسيخ مكانة المعرض كمنصة ثقافية رائدة.

وأوضح إيهاب، خلال رسالة على الهواء، من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أن إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الماضية تخطى مليوني زائر، بمتوسط يقارب نصف مليون زائر يوميًا، مع استمرار التدفق منذ فتح الأبواب في العاشرة صباحًا.

وأضاف أن فئتي الشباب والأطفال وطلبة المدارس تتصدر الحضور، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، لافتًا إلى أن الإقبال يتزايد على مدار اليوم، في ظل مشاركة آلاف دور النشر التي تقدم إصدارات متنوعة في مختلف فروع المعرفة.