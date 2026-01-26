قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وحدات التضامن بالجامعات تنظم الملتقى الثاني للمتطوعين بالوادي الجديد| صور

د/ محمد العقبي
د/ محمد العقبي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وحدات التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الملتقى الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي.

واستقبلت جامعة الوادي الجديد ما يزيد على ألف طالب وطالبة يمثلون وفود طلاب 21 جامعة علي مستوي الجمهورية في إطار الملتقي الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي والذي أقيم  للعام الثاني علي التوالي خلال الفترة من 22 - 25 يناير 2026.

وقامت الوفود المشاركة بجولة تفقدية لكليات الجامعة بمبني الجامعة بالكليو 10 ، وزيارة لكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والصيدلة وعلوم الرياضة وانتهت الجولة بزيارة مبني الجامعة الأهلية.

افتتاح معرض الأسر المنتجة

كما تم افتتاح معرض الأسر المنتجة والذي تم تنظيمه بمبني الاختبارات الألكترونية بالجامعة، ثم انتقلت الوفود لزيارة مركز الطلاب ذوي الإعاقة، ثم مركز الحفريات، كما التقى رؤساء الوفود بالدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة بمكتبه ، وتم التقاط صور تذكارية معه وطلاب الجامعة المشاركين بالملتقي.

واختتمت فعاليات الملتقي بحضور اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، ورائد الأعمال أحمد الفطاطري، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء  أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اهتمام الدولة الراسخ بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم كركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.

 وأعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موجهًا تحية لوفود الجامعات المصرية المشاركة، مشيراً إلى  أن تواجدهم على أرض المحافظة يجسد معانى التواصل فى العمل العام والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء.

فيما أشاد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون البناء بين أجهزة المحافظة والجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم مثل هذا الملتقي للعام الثاني على التوالي بجامعة الوادي الجديد.

واستعرض المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي محاور عمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي تقدم منظومة خدمات متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي،  وعلى رأسها برنامج " اختراق سوق العمل" المنفذ في جامعتي أسيوط وسوهاج، ودعم المشروعات الصغيرة لأسر الطلاب، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات البنكية وتنظيم الملتقيات التوظيفية والمعارض السنوية، لدمج الطلاب في سوق العمل وتعزيز ثقافة التطوع.

وحدات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن جامعة جنوب الوادى ملتقى

