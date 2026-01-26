الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

خطفت المطربة روبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت روبي مجموعة صور من حفلها الأخير في القاهرة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان احمر نارى مكشوف ، واتسم بستايل الكب مكشوف الصدر.

وتتميز روبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



كشفت كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن حالة والدتها بعد إجرائها عملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بسبب تعرض جرحها للتلوث.

وكتبت كوكي مجدي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “يارب هون وعديها يا رب، أنا من شهر أكتوبر وأنا فعلا مش كويسة، ولا فاهمة اللي بيحصل”.

وتابعت: “أول حاجة حصلي نزيف من المثانة وحصوة بعديها بأسبوع نزيف من الرحم.. كل ده في وجع طبعا مش محتمل”.

وأضافت: “أعدي كام يوم بناتي يتعبوا ويسخنوا وصدرهم مش بيخف، كام يوم ماما تتعب جدًا وتدخل عملية كبيرة الجرح يتلوث فتدخل عملية تاني النهاردة”.

واختتمت: “يا رب سلم يا رب وفك كربي يا رب، ادعولها ربنا يخليهالي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب ويا رب عدي الأيام دي على خير”.