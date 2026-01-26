اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة قرى بكوم حمادة في البحيرة لمدة 4 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، عن عدد من القرى التابعة للمركز، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية واللازمة للشبكات لضمان استمرار جودة الخدمة داخل جميع أنحاء مدن وقرى مركز ومدينة كوم حمادة.

يأتي ذلك بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء كفر داود، حددت الوحدة المحلية النطاق الجغرافي والزمني للتوقف على النحو التالي، المناطق المتأثرة، هي قرية البريجات، قرية عز الدين، والتوابع التابعة لهما، وذلك اليوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضح البيان أن فصل التيار يأتي في إطار خطة الصيانة المبرمجة لتحسين أداء المحولات ورفع كفاءة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المنطقة، مما يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة مستقبلًا.

وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، والمخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع المعلن عنها، على أن يعود التيار بانتظام فور الانتهاء من أعمال الصيانة.