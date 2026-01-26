معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 930 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026 مقارنة بـ 850 ألف برميل يوميًا في 2025، مدفوعًا بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى قدر أكبر من الاستقرار وتراجع الأسعار عن مستويات العام السابق.

وأوضح المركز، خلال استعراضه لتقرير الوكالة الدولية للطاقة بعنوان «تقرير سوق النفط – يناير 2026»، أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل المحرك الرئيسي لنمو الطلب في وقت يتباطأ فيه الطلب على البنزين مقابل تعافٍ نسبي في الطلب على المواد الخام البتروكيماوية.

وأشار التقرير إلى أن سوق النفط يدخل عام 2026 في ظل وفرة كبيرة في الإمدادات مع توازن يواجه اختبارات متكررة نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ولفت إلى تراجع الإمدادات العالمية بنحو 350 ألف برميل يوميًا في ديسمبر 2025، ليصل الإنتاج إلى 107.4 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بنحو 1.6 مليون برميل عن ذروته المسجلة في سبتمبر من العام نفسه نتيجة انخفاض إنتاج كازاخستان وعدد من منتجي «أوبك» في الشرق الأوسط، مقابل انتعاش ملحوظ في الإنتاج الروسي.

وتوقع التقرير ارتفاع الإمدادات العالمية بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا خلال 2026 لتصل إلى 108.7 مليون برميل يوميًا، بعد زيادة قدرها 3 ملايين برميل يوميًا في 2025، مع مساهمة الدول من خارج تحالف «أوبك+» بنحو 1.3 مليون برميل من الزيادة المتوقعة.

وأوضح أن عمليات تكرير النفط الخام عالميًا ارتفعت بنحو مليوني برميل يوميًا في ديسمبر 2025 لتصل إلى 85.7 مليون برميل يوميًا، استعدادًا لأعمال الصيانة الموسمية بالمصافي في الربع الأول من 2026 .

وتوقع أن يبلغ متوسط معدلات التكرير 84.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 770 ألف برميل، وهي وتيرة أقل قليلًا من زيادة عام 2025، مع تراجع ملحوظ في هوامش التكرير، خاصة في أوروبا.

وفيما يتعلق بالمخزونات..أشار التقرير إلى قفزة كبيرة بلغت 75.3 مليون برميل في نوفمبر 2025، شكّل النفط الخام 96% منها، لترتفع مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.838 مليار برميل، وهو مستوى قريب من متوسط الخمس سنوات. وبلغ إجمالي الزيادة في المخزونات العالمية منذ بداية 2025 نحو 433 مليون برميل، بمعدل 1.3 مليون برميل يوميًا.

وعلى صعيد الأسعار.. شهدت الأسواق تقلبات حادة مطلع العام بسبب التوترات الجيوسياسية في إيران وفنزويلا، قبل أن تهدأ في منتصف يناير 2026. وسجل خام بحر الشمال متوسطًا قدره 62.64 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، في ظل وفرة المعروض.

كما تعرضت صادرات إيران وفنزويلا لضغوط كبيرة مع تراجع صادرات الأخيرة إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا نتيجة القيود الأمريكية.

وخلص التقرير إلى أن الفائض العالمي جاء نتيجة النمو القوي في الإمدادات منذ بداية 2025، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا والأرجنتين إلى جانب ارتفاع الإنتاج السعودي عقب إلغاء التخفيضات.

وأكد أنه في حال استمرار سياسات «أوبك+» الحالية دون انقطاعات كبيرة، يمكن للإنتاج العالمي أن يحقق زيادة إضافية بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال 2026، بما يوفر هامشًا مريحًا لتغطية نمو الطلب المتوقع ويمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار النسبي رغم المخاطر القائمة.