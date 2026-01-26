قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ندوة حول السعار والوقاية وآليات التعامل الآمن بمكتبة مصر في دمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ندوة إرشادية بعنوان "داء السعار: سبل الوقاية وآليات التعامل الآمن"، وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الطبي بمديرية الطب البيطري بالبحيرة، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب البيطري والصحة العامة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتسليط الضوء على مخاطر المرض وسبل الوقاية منه.

وتتناول الندوة التعريف بمرض السعار، وأعراضه، وطرق انتقاله، إلى جانب توضيح الإجراءات العاجلة والخطوات الحيوية الواجب اتباعها فور التعرض لأي احتكاك أو عقر من حيوان مشتبه به، مع التأكيد على أسس التعامل السليم والآمن للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة الأفراد.

كما تشهد الندوة استعراض جهود محافظة البحيرة في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة والتعامل معها وفق آليات علمية وإنسانية، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تعزيز الوعي الصحي وحماية المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التعامل الجاد ووضع حلول جذرية لمخاوف المواطنين المرتبطة بظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تمثله من مخاطر على الصحة العامة.

البحيرة محافظة البحيرة تطعيم السعار

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

جانب من الجولة

تخرج أول دفعة في كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

السيطرة على حريق

محافظ أسوان يتابع إجراءات السيطرة على حريق إندلع بعوامة.. صور

عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة

حملة للقضاء على المخالفات والتعديات ومتابعة غلق محلات الخردة بعرب بورسعيد

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

