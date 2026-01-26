ندوة حول السعار والوقاية وآليات التعامل الآمن بمكتبة مصر في دمنهور

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ندوة إرشادية بعنوان "داء السعار: سبل الوقاية وآليات التعامل الآمن"، وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الطبي بمديرية الطب البيطري بالبحيرة، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب البيطري والصحة العامة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتسليط الضوء على مخاطر المرض وسبل الوقاية منه.

وتتناول الندوة التعريف بمرض السعار، وأعراضه، وطرق انتقاله، إلى جانب توضيح الإجراءات العاجلة والخطوات الحيوية الواجب اتباعها فور التعرض لأي احتكاك أو عقر من حيوان مشتبه به، مع التأكيد على أسس التعامل السليم والآمن للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة الأفراد.

كما تشهد الندوة استعراض جهود محافظة البحيرة في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة والتعامل معها وفق آليات علمية وإنسانية، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تعزيز الوعي الصحي وحماية المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التعامل الجاد ووضع حلول جذرية لمخاوف المواطنين المرتبطة بظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تمثله من مخاطر على الصحة العامة.