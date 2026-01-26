تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة

أفاد كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز"، بانطلاق الفوج الأول من القافلة رقم 124 من قوافل «زاد العزة» في السابعة صباحًا، تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأوضح كمال أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، شملت سلالًا ومواد غذائية أساسية مثل الدقيق والأرز والمعلبات، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مساعدات شتوية تضمنت ملابس وبطاطين وخيام إيواء.

وأضاف أن القافلة تحتوي كذلك على مشتقات بترولية من سولار وبنزين وغاز طبيعي، لتشغيل المولدات في المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتيسير دخول المساعدات ودعم المتضررين من تداعيات المنخفضات الجوية الأخيرة في القطاع.