الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
رياضة

داخل التتش.. شاهد عمرو السولية في أحدث ظهور له

باسنتي ناجي

شارك اللاعب عمرو السولية نجم سيراميكا كليوباترا، صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

عمرو السولية

وظهر عمرو السولية، في الصورة من داخل التتش أثناء ميرانه اليومي.

حصد عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وحقق سيراميكا كليوباترا  فوزاً كبيرا  على نظيره الاتحاد السكندري 3-1  في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمرو السولية هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15 بعد متابعة  كرة مرتدة من القائم داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارضية سكنت الشباك.

ونجح محمد مجدي قفشة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 36  أحرز صديق أوجولا هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد كرات متبادلة مع فاخري لاكاي  على حدود منطقة الجزاء ليبنج في تسجيلها وإحراز تقدم سيراميكا مجدداً.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تعزيز التقدم في الدقيقة 80 عقب إحراز الهدف الثالث بعد كرة عرضية من إسلام عيسى من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد عبد الله برأسية لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الأول  برصيد  32 نقطة بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز قبل الأخير  برصيد 8 نقاط  بجدول ترتيب الدوري المصري

السولية نجوم الرياضه كليوباترا الاهلي

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

