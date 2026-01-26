ابراهيم عبد الجواد يحيي ذكرى وفاة العامر فاروق

أحيا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، ذكري وفاة الراحل العامري فاروق رئيس نادي القلعة الحمراء السابق.

العامري فاروق

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناس بتمشي، وناس بتسيب أثر محترم ما بيتنسيش.. سيرة طيبة، وكلمة حلوة، واحترام في كل مكان، ربنا يرحم العامري فاروق ويجعل مثواه الجنة".

وأحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، الذكرى الثانية لرحيل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي والذي يوافق هذا اليوم.

وشاركت صفحة الأهلي، صورة الراحل العامري فاروق وعلقت : "لن ننساك ستظل في قلوبنا إلي الأبد".

وتمر اليوم، الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 26 يناير 2024.

يذكر أن العامري فاروق من مواليد محافظة القاهرة فى الثامن من نوفمبر عام 1970، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ومشرفًا فى جميع المناصب الإدارية التى تولاها طيلة حياته.