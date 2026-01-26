قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تطورات إيجابية في تعافي أرنولد وموعد عودة مشاركته مع ريال مدريد

أرنولد
أرنولد
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية تطورات إيجابية بشأن حالة ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ريال مدريد، بعد أن شارك بشكل جزئي في تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس، الأحد، حيث أظهر مؤشرات إيجابية على العودة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ومن المنتظر ألا يكون جاهزًا لمواجهة بنفيكا المقبلة، على أن يشارك المحتمل في مباراة رايو فاييكانو يوم الأحد 1 فبراير.

ويستعد ريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا لمواجهة بنفيكا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من مرحلة الترتيب لدوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، عاد أرنولد إلى تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي، فيما أجرى أنطونيو روديجير تمارين على أرض الملعب استعدادًا لاستعادة لياقته الكاملة بعد الإصابة، دون تحديد موعد رسمي لعودته للمباريات.

وفي نفس السياق، واصل كل من ميندي وميليتاو برنامج التعافي الخاص بهما، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ريال مدريد ألكسندر أرنولد أرنولد رودريجو دوري أبطال أوروبا بنفيكا

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

مؤسّسة الدوحة للأفلام

"الدوحة للأفلام" تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف

تطبيق كتاب

الثقافة تطلق حملة تعريفية لتطبيق اتاحة الكتب المجانية في المترو والقطار السريع

دارين حداد

دارين حداد تنشر صور جديدة عبر انستجرام.. شاهد

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

