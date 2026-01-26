تطورات إيجابية في تعافي أرنولد وموعد عودة مشاركته مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية تطورات إيجابية بشأن حالة ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ريال مدريد، بعد أن شارك بشكل جزئي في تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس، الأحد، حيث أظهر مؤشرات إيجابية على العودة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ومن المنتظر ألا يكون جاهزًا لمواجهة بنفيكا المقبلة، على أن يشارك المحتمل في مباراة رايو فاييكانو يوم الأحد 1 فبراير.

ويستعد ريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا لمواجهة بنفيكا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من مرحلة الترتيب لدوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، عاد أرنولد إلى تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي، فيما أجرى أنطونيو روديجير تمارين على أرض الملعب استعدادًا لاستعادة لياقته الكاملة بعد الإصابة، دون تحديد موعد رسمي لعودته للمباريات.

وفي نفس السياق، واصل كل من ميندي وميليتاو برنامج التعافي الخاص بهما، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.