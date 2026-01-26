عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الفترة الأخيرة وإثارة الجدل حول مستقبله في ليفربول.

محمد صلاح

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه: "محمد صلاح مواطن مصري بيحب بلده وجدع وله خدمات إنسانية كثيرة مع أهله في محافظة الغربية".

وكشف شوبير أنه لم يتواصل مع صلاح منذ عام 2019، مؤكداً علي انتقاده له في موقف عمرو وردة حينما كان قائد الفريق في أحد البطولات".

وأكد شوبير علي إشادة جميع لاعبي المنتخب بالمجهود الذي بذله صلاح خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

شارك الدولي المصري محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام بورنموث بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم سقوط الريدز، ترك صلاح بصمته في المباراة بعدما صنع هدف فريقه الذي سجله دومينيك سوبوسلاي، إلا أن تمريرته الحاسمة لم تكن كافية لتجنيب ليفربول الهزيمة في البريميرليج.

وشهد اللقاء تحقيق النجم المصري رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما رفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 91 هدفًا، ليصبح تاسع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما واصل صلاح تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب ساهم تهديفيًا مع نادٍ واحد في تاريخ البريميرليج، بوصوله إلى 278 مساهمة بين تسجيل وصناعة، في إنجاز يعكس استمرارية تألقه مع ليفربول.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد ليفربول عند 36 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.