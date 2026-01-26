قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رسالة نارية من خالد الغندور لـ حسام حسن بشأن ناصر ماهر.. ماذا قال؟

ناصر ماهر
ناصر ماهر
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ اللاعب ناصر ماهر بعد بيعه من نادي الزمالك وانتقال لـ بيراميدز"

ناصر ماهر

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" برضه حابب أقول كلمتين عن ناصر ماهر مفيش شك إنك لاعيب كبير،مهاري، موهوب وصاحب رؤية في الملعب".

وأكمل :" ناصر لما لعب في الزمالك قال تصريحات تدل على حبه الشديد للزمالك وخصوصا لما قال عنه إنه نادي الأساطيرفيه ناس وقتها هاجمته واعتبرته بيلقّح على النادي الأهلي".

وتابع :" التجربة الأخيرة أثبتت أد إيه ناصر ماهرلاعيب ،خلوق جدا،وعاطفي جدا جدا،وابن أصول، صاين نعمة الزمالك اللي رجعه للأضواء تاني".

وأضاف : كلنا شوفنا الكلام المحترم العظيم والشيك اللي بيودع بيه ناصر ماهر جماهير الزمالك وداع .. على أمل العودة في يوم وشوفنا كلام كله عرفان بفضل النادي عليه وده اللي خلاه يقبل بعرض الانتقال لنادي بيراميدزعشان تكون فلوس صفقة ناصر ماهر نفسه، جزء من حل أزمات الزمالك المالية".

وأكد الغندور أن رسالة ناصر ماهر لجماهير الزمالك كانت راقية على كل المستويات، روح رياضية، صيانة للعشرة والعيش والملح، احترام وتقدير للنادي وجمهوره".

وتابع :" أتمنى لك كل التوفيق يا ناصر وأتمنى إن مشكلتك البسيطة مع المنتخب تنتهي وحابب أقول للعميد حسام حسن لو ينفع تقبل وساطتي كزميل ملعب وأخ أصغر لك وتعذر ناصر وانفعاله العاطفي وأنت نفسك يا نجم كتير من غيرتك على المنتخب أو النادي كان ممكن تغضب  بس مصر كلها عارفة حبك وإخلاصك وأنا شخصيا عارف قلبك الكبير وناصر يستاهل منك صفحة جديدة".

وتكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.

واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت انتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم هي تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز الغندور

