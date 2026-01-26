وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل فى الإمارات: نعرب عن اعتزازنا بالشراكة مع مصر

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل فى الإمارات، خلال إحتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي: “ نعرب عن اعتزازنا بالشراكة مع مصر .. والتميز الحكومي تميز لا يقاس بعدد الجوائز بل الأثر، وبناء الإنسان كونه المحرك الحقيقي للتنمية”.

وأضافت: “أعبر عن تقديرنا للدكتور مصطفي مدبولي على حضوره وتشريفه هذا الحفل وتكريمه للفائزيين، وأشكر وزيرة التخطيط لكافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين”.

وتابعت: “هذه الشراكة الإستراتيجية فى التبادل الحكومي بين البلدين جسدت منذ توقيعها على مدي ثمان سنوات رؤي دولة الإمارات بتأسيس نموذج عربي مشترك فى العمل الحكومي لصناعة الأثر”.

وأشارت: “ترجمت الشراكة إلى زيارات متبادلة ومبادرات عملية جسدت نهجا راسخا تتشارك به البلدين فى بناء الجسور وتعزيز التعاون”.