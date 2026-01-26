بعيداً عن الشاشات.. كيف عاد الاهتمام بقراءة الكتب بمعرض القاهرة؟

قالت الكاتبة هدير عبد الوهاب: “الشباب مهتمين جدا وحابين أنهم يرجعوا للقراءة الورقية من جديد، وهي تعتبر حالة من الأمل، لأن الوعي والقراءة والثقافة تغير من الإنسان تماما”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “أرى أن القراءة من الكتاب أفضل من القراءة عبر الشاشات، وهناك حالة من الإقبال الشديد على معرض الكتاب، لأن الشخص الواعي لا يؤذي، ويفهم نفسه ويقوم بمجتمع سوي”.

وتابعت: “المشاكل الأسرية تحدث من عدم وعي وعدم القراءة، ونصيحتي لزائري معرض الكتاب القراءة لمختلف المجالات”.