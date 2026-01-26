ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على جوهرة مغربية

دخل نجم روما الإيطالي، المغربي نائل العيناوي، دائرة اهتمام كبار أندية إسبانيا، حيث تراقبه كل من ريال مدريد وبرشلونة عن كثب خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لتقارير عدة، تابع ريال مدريد أداء العيناوي مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي توجت السنغال بلقبها على حساب المغرب، وأبدى إعجابه بمستوى اللاعب، الذي أظهر نضجًا تكتيكيًا وجهدًا كبيرًا في الملعب.

ويتوقع أن يسرع النادي الملكي خطواته خلال الأسابيع المقبلة لإتمام الصفقة.

في المقابل، يعتبر برشلونة العيناوي خيارًا استراتيجيًا لتعزيز خط وسط الفريق الكتالوني، بعد متابعته لأدائه مع روما ومنتخب المغرب، حيث يرى النادي الكتالوني أنه إضافة مهمة لديناميكية وسط الملعب.

وانتقل العيناوي إلى روما في صيف 2025 بعقد ممتد حتى صيف 2030، وشارك هذا الموسم في 18 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، وتقدر قيمته السوقية حاليًا بنحو 20 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.