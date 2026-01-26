حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

يعد مشروب حمص الشام من المشروبات الأساسية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة فى فصل الشتاء ، ولكن لا يعلم البعض ما هى أضرار حمص الشام .



ويعد حمص الشام من المشروبات الشعبية التراثية المرتبطة بالشتاء، ويعتمد في تحضيره على الحمص المسلوق مع الطماطم والكمون والشطة والليمون، وهي مكونات تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة، خاصة في أوقات انخفاض درجات الحرارة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أضرار حمص الشام الصحية وفقا لموقع ديلي ميرور..





أضرار حمص الشام..





١-تكوّن حصى الكلى



يحتوي الحمص على الأوكسالات، التي تتخلص منها الكلى عن طريق البول ومع ارتفاع مستويات الأوكسالات في الجسم، تترسب في الكلى مع الكالسيوم، مكونة حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي نوع من حصوات الكلى وقد يسهم ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم في زيادة احتمالية حدوث حصوات الكلى.





٢-تراكم حمض اليوريك



يحتوي الحمص على مادة كيميائية تسمى البيورين، وعند هضمها، تنتج هذه البيورينات فائضًا من حمض اليوريك، مما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس .هو نوع من التهاب المفاصل ناتج عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل.





٣-يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي التالية بتجنب تناول الحمص:



مرض كرون

التهاب القولون التقرحي

التهاب الرتج

انسداد معوي كاذب مزمن

عدم تحمل اللاكتوز

مرض هيرشسبرونغ

ارتجاع مَعدي مريئي

متلازمة القولون المتهيّج





٤-التداخل مع الأدوية



يحتوي الحمص المعلب على كميات كبيرة من البوتاسيوم ولأن الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل حاصرات بيتا لعلاج أمراض القلب ، يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، فعليهم توخي الحذر بشأن كمية البوتاسيوم التي يتناولونها.







