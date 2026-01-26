عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

يتعرّض أغلب الناس لعسر الهضم في وقتٍ ما من حياتهم، وفي العادة لا يدلّ على حالة مرضية خطيرة، كما يمكن السيطرة عليه وعلاجه ذاتيًا في العديد من الحالات.

قد يظهر عسر الهضم بعدة صور مختلفة، خاصةً بعد الأكل أو الشرب، وتشمل الأعراض:

-حرقة المعدة: شعور حارق ومؤلم في الصدر، غالبًا بعد تناول الطعام.

-الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

-الغثيان.

-التجشؤ وخروج الغازات.

-ارتجاع الطعام أو سوائل ذات طعم مُر إلى الفم.

كيفية علاج عسر الهضم ذاتيًا؟

في العادة لا تكون هناك حاجة لزيارة الطبيب، إذ يمكن تخفيف الأعراض في المنزل.

يُنصح بـ:

-تقليل تناول الشاى و القهوة و المشروبات الغازية (الكولا)، والكحول.

-رفع الرأس والكتفين أثناء النوم لتقليل ارتجاع حمض المعدة ليلًا.

-فقدان الوزن إذا كان هناك زيادة في الوزن.

تجنّب:

-تناول الطعام قبل النوم بـ 3–4 ساعات.

-الأطعمة الدسمة، أو الحارة، أو الغنية بالتوابل.

-تناول الايبوبروفين او الاسبرين دون استشارة طبية، لأنهما قد يزيدان الحالة سوءًا.

-التدخين.

المصدر DailyMedicalinfo