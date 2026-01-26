قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
رنا عصمت

يتعرّض أغلب الناس لعسر الهضم في وقتٍ ما من حياتهم، وفي العادة لا يدلّ على حالة مرضية خطيرة، كما يمكن السيطرة عليه وعلاجه ذاتيًا في العديد من الحالات.

قد يظهر عسر الهضم بعدة صور مختلفة، خاصةً بعد الأكل أو الشرب، وتشمل الأعراض:

-حرقة المعدة: شعور حارق ومؤلم في الصدر، غالبًا بعد تناول الطعام.

-الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

-الغثيان.

-التجشؤ وخروج الغازات.

-ارتجاع الطعام أو سوائل ذات طعم مُر إلى الفم.

كيفية علاج عسر الهضم ذاتيًا؟

في العادة لا تكون هناك حاجة لزيارة الطبيب، إذ يمكن تخفيف الأعراض في المنزل.

يُنصح بـ:

-تقليل تناول الشاى و القهوة و المشروبات الغازية  (الكولا)، والكحول.

-رفع الرأس والكتفين أثناء النوم لتقليل ارتجاع حمض المعدة ليلًا.

-فقدان الوزن إذا كان هناك زيادة في الوزن.

تجنّب:

-تناول الطعام قبل النوم بـ 3–4 ساعات.

-الأطعمة الدسمة، أو الحارة، أو الغنية بالتوابل.

-تناول الايبوبروفين او الاسبرين دون استشارة طبية، لأنهما قد يزيدان الحالة سوءًا.

-التدخين.

المصدر DailyMedicalinfo

