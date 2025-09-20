طرق طبيعية لعلاج عسر الهضم

يعد عسر الهضم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار في سائر بقاع الأرض ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة باتباع بعض العادات اليومية البسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم اهم العادات التى تساعد في علاج عسر الهضم والوقاية منه.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على التخفيف من عسر الهضم. وقد يوصي الطبيب بما يأتي:

تجنُّب الأطعمة التي تحفز عسر الهضم.

تناوُل خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

الإقلال من تناوُل الكافيين أو الامتناع عنهما نهائيًا.

تجنُّب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف).

العثور على بدائل للأدوية التي تسبب عسر الهضم.

السيطرة على مشاعر التوتر والقلق.