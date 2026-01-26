قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران

إيران والاحتلال
إيران والاحتلال
محمد على

كشف مصدر إسرائيلي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، أجرى الأحد، محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل، إيال زامير.

أضاف بأن المحادثات  تناولت آليات التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شن هجوم أمريكي على إيران، وما قد يترتب عليه من إطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الأركان الإسرائيلي زامير قال في محادثات خاصة إنه "لم يتم تحديد موعد لهجوم أمريكي على إيران، وكل شيء في ذهن الرئيس الأمريكي، من وجهة نظرنا.. يمكن أن يحدث أي شيء".

ووصل الجنرال براد كوبر، إلى إسرائيل، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال قيام واشنطن، بشن عملية عسكرية ضد إيران.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوبر التقي خلال زيارته المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم إيال زامير وقائد سلاح الجو تومر بار، لبحث الاستعدادات والتنسيق الدفاعي.

ومن المتوقع أن يقوم الجيش الأميركي في الأيام المقبلة بتعزيز قواته في منطقة الشرق الأوسط، مع وصول حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة.

فيما قال قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو، الأحد، إن الجيش يستعد على كافة الجبهات لاحتمال أن تؤدي ضربة أميركية لإيران إلى رد انتقامي على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ميلو قوله: "نرى حشد القوات الذي يقوم به الأميركيون سواءً في الخليج العربي أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة"، وتابع: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور".

وأضاف ميلو أن الجيش يراقب ما إذا كان حزب الله اللبناني سيشارك في "حرب شاملة إذا ما وجهت أميركا ضربة لإيران".

ومضى يقول: “مصممون على الرد بقوة مع حرية العمل الكاملة في سوريا”.


وتستمر حالة التأهب والاستعدادات بشأن إيران، لكن بحسب مصدر إسرائيلي، لا يزال من غير الواضح ما سيقرره ترامب بشأن الهجوم، الذي "لا يزال مطروحاً على الطاولة".

الإثنين قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إسرائيل براد كوبر رئيس أركان الجيش المحتل إيال زامير لهجوم أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: جائزة التميز الحكومي إحدى ثمار التعاون بين مصر والإمارات

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي أصبحت عنوانا لإرادة التطوير

صورة أرشيفية

تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد