تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران

كشف مصدر إسرائيلي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، أجرى الأحد، محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل، إيال زامير.

أضاف بأن المحادثات تناولت آليات التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شن هجوم أمريكي على إيران، وما قد يترتب عليه من إطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الأركان الإسرائيلي زامير قال في محادثات خاصة إنه "لم يتم تحديد موعد لهجوم أمريكي على إيران، وكل شيء في ذهن الرئيس الأمريكي، من وجهة نظرنا.. يمكن أن يحدث أي شيء".

ووصل الجنرال براد كوبر، إلى إسرائيل، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال قيام واشنطن، بشن عملية عسكرية ضد إيران.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوبر التقي خلال زيارته المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم إيال زامير وقائد سلاح الجو تومر بار، لبحث الاستعدادات والتنسيق الدفاعي.

ومن المتوقع أن يقوم الجيش الأميركي في الأيام المقبلة بتعزيز قواته في منطقة الشرق الأوسط، مع وصول حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة.

فيما قال قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو، الأحد، إن الجيش يستعد على كافة الجبهات لاحتمال أن تؤدي ضربة أميركية لإيران إلى رد انتقامي على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ميلو قوله: "نرى حشد القوات الذي يقوم به الأميركيون سواءً في الخليج العربي أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة"، وتابع: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور".

وأضاف ميلو أن الجيش يراقب ما إذا كان حزب الله اللبناني سيشارك في "حرب شاملة إذا ما وجهت أميركا ضربة لإيران".

ومضى يقول: “مصممون على الرد بقوة مع حرية العمل الكاملة في سوريا”.



وتستمر حالة التأهب والاستعدادات بشأن إيران، لكن بحسب مصدر إسرائيلي، لا يزال من غير الواضح ما سيقرره ترامب بشأن الهجوم، الذي "لا يزال مطروحاً على الطاولة".