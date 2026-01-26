قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية

ولاء خنيزي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسنى، أيقونة الفن المصري التي دخلت قلوب جمهورها من أوسع الأبواب، بعدما استطاعت عبر أدوارها المتنوعة أن تُجسد هموم وأحلام ومشكلات المرأة المصرية بكل أطيافها، فظهرت الأرستقراطية والفلاحة والعاملة والطالبة الجامعية والزوجة في عشرات الأعمال التي أصبحت جزءًا من ذاكرة السينما المصرية ووجدان جمهورها.

الميلاد والنشأة

وُلدت سعاد حسنى في 26 يناير عام 1943 بحي بولاق في القاهرة، ونشأت في بيئة فنية وثقافية كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصيتها الفنية والإنسانية.

أصول فنية وعائلة مبدعة

والدها هو الخطاط السوري الشهير محمد حسنى البابا، الذى ينحدر من أصول كردية، وقدِم من سورية إلى مصر، وسبق له زخرفة كسوة الكعبة أثناء عمله في القصر الملكي السعودي، كما عُدّ من أبرز خطاطي يافا وكبار الخطاطين العرب، واستدعاه الملك فاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية التي كان مقرها مدرسة خليل آغا الثانوية في العباسية.

ينتمى جدها أيضًا إلى الوسط الفني، فهو المطرب السوري حسنى البابا، بينما يُعد عمها أنور البابا من أشهر الممثلين الكوميديين الذين اشتهروا بتجسيد شخصية «أم كامل» التي عُرفت بتقديم صورة المرأة الشامية ببراعة لافتة.

إخوة وأخوات في مسارات فنية متعددة

للفنانة سعاد حسنى شقيقات هن صباح وسميرة ونجاة، وكانت صباح تهوى النحت قبل أن تتوفى في حادث سير عام 1961، كما أن لها ثلاثة أشقاء هم عازف الكمان عز الدين، والخطاطان نبيل وفاروق.

آخر أعمالها الإذاعية

كان آخر ما قدمته عملًا إذاعيًا شعريًا صوتيًا بعنوان «عجبي» من رباعيات صلاح جاهين، سجلته لصالح إذاعة «بي بي سي» العربية في لندن، كما قدمت قصيدة «المكنجى» لصلاح جاهين دعمًا للشعب الفلسطيني إبان انتفاضة الأقصى.

أعمال تاريخية بارزة

شاركت سعاد حسنى فى بطولة أفلام ذات طابع تاريخي، من بينها فيلم «القادسية» مع المخرج صلاح أبو سيف، والذى تناول قصة معركة القادسية بتفاصيلها.

زيجات في حياتها الخاصة

تزوجت سعاد حسنى من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة تقارب العامين قبل أن ينفصلا عام 1968، ثم تزوجت من المخرج على بدرخان نجل المخرج أحمد بدرخان عام 1970، واستمر زواجهما أحد عشر عامًا حتى عام 1981، وفى العام نفسه تزوجت من زكى فطين عبد الوهاب نجل الفنانة ليلى مراد، وكان حينها طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج فى معهد السينما، إلا أن هذا الزواج لم يستمر سوى عدة أشهر بسبب معارضة والدته.

تجربة سينمائية مثيرة للجدل

قدمت سعاد حسنى دور فتاة أفغانية أمام الفنان عبدالله غيث في فيلم بعنوان «أفغانستان الله وأعداؤه» أُنتج عام 1984 للمخرج المغربي عبدالله المصباحي، إلا أن الفيلم مُنع من العرض في عدد من الدول العربية، لما تناوله من قضايا سياسية ودينية شائكة.

سعاد حسنى ميلاد سعاد حسنى ذكرى ميلاد سعاد حسنى الفنانة سعاد حسنى الممثلة سعاد حسني

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

