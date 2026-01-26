الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية.

شيخ الأزهر يصرف مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية



وجاء نص القرار كالتالي: رئيس الإدارة المركزية، أود الإحاطة أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وافق في 25 / 1 / 2023 على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1300 جنيه، خصمًا على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022 / 2023، مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والموجهين والعاملين بالمناطق الأزهرية وخلافه (ما عدا عمالات رياض الأطفال).



وتابع: أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسميين يتم الخصم على بند (3/2) أجور موسميين، وذلك للقائمين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الترم الأول "الفصل الدراسي الأول" للعام المالي 2022 / 2023، بما تحقق من انضباط وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل إنجاح أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف والتي تمت بصورة مرضية، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.