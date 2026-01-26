قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
توك شو

محافظة القدس: الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في الشمال

القدس
القدس
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن محافظة القدس، أن الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة شمال القدس بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، أمس الأحد، أن مقرها الرئيسي في القدس الشرقية، الذي تعرض للتدمير جزئياً، قد أُضرمت فيه النيران.

ولم تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تفاصيل عن سبب الحادث الذي وقع في مقرها، والذي استولت عليه السلطات الإسرائيلية وبدأت بتفكيكه الأسبوع الماضي بعد حظرها على المنظمة من العمل في البلاد في عام 2025.

وقالت الوكالة في بيان لها: "بعد أن اقتحمت السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ودمرته، تم إضرام النار فيه الآن".

ووصفت الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتفكيك وضع اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وقت مبكر من صباح الأحد أنها استجابت لبلاغ في المنشأة، حيث كانت تعمل على "إخماد الحريق ومنع انتشاره"، دون أن تقدم أي سبب لذلك.

وقد انتقدت الأمم المتحدة عمليات الاستيلاء والهدم التي جرت الأسبوع الماضي، وأصرت وكالة الأونروا على أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو رأي كررته يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر: "مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ودون استثناء، فإن إسرائيل ملزمة قانوناً بحماية واحترام منشآت الأمم المتحدة".

محافظة القدس القدس

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

طلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

مصر تستضيف 15 شركة جنوب أفريقية لتعزيز التجارة

سعر الذهب في مصر اليوم

270 جنيها زيادة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

