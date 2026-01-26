محافظة القدس: الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في الشمال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن محافظة القدس، أن الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة شمال القدس بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، أمس الأحد، أن مقرها الرئيسي في القدس الشرقية، الذي تعرض للتدمير جزئياً، قد أُضرمت فيه النيران.

ولم تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تفاصيل عن سبب الحادث الذي وقع في مقرها، والذي استولت عليه السلطات الإسرائيلية وبدأت بتفكيكه الأسبوع الماضي بعد حظرها على المنظمة من العمل في البلاد في عام 2025.

وقالت الوكالة في بيان لها: "بعد أن اقتحمت السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ودمرته، تم إضرام النار فيه الآن".

ووصفت الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتفكيك وضع اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وقت مبكر من صباح الأحد أنها استجابت لبلاغ في المنشأة، حيث كانت تعمل على "إخماد الحريق ومنع انتشاره"، دون أن تقدم أي سبب لذلك.

وقد انتقدت الأمم المتحدة عمليات الاستيلاء والهدم التي جرت الأسبوع الماضي، وأصرت وكالة الأونروا على أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو رأي كررته يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر: "مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ودون استثناء، فإن إسرائيل ملزمة قانوناً بحماية واحترام منشآت الأمم المتحدة".