السيطرة على حريق عوامة مطعم فى أسوان

نشب حريق صباح اليوم داخل عوامة تابعة لأحد المطاعم على كورنيش النيل بمدينة أسوان ، وعلى الفور تم الدفع بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، فى محاولة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المنشآت والمحال المجاورة، وسط تواجد أمنى لتأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية.

السيطرة على حريق

وفرضت الأجهزة المعنية كردوناً أمنياً بمحيط المطعم، وتم إبعاد المواطنين حفاظاً على سلامتهم، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الإطفاء أعمال التبريد والفحص للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.

فيما لم تُسجل أى إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح ، بدأت الجهات المختصة فى حصر الخسائر المبدئية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.