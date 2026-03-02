هشام يكن: الزمالك يمر بظروف مالية صعبة.. ورموز النادي حاولوا تقديم الدعم قدر المستطاع

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن علاقته بمجلس إدارة النادي الحالي ليست محل خلاف شخصي، موضحًا أن التواصل بينه وبين الإدارة كان في نطاق محدود يتعلق ببعض الملفات الخاصة بدعم النادي.



وأوضح يكن خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزمالك يمر بظروف مالية صعبة، مؤكدًا أن رموز النادي حاولوا تقديم الدعم والمساندة قدر المستطاع، لكن هناك فجوة في التواصل حالت دون تحقيق الاستفادة الكاملة من خبراتهم.



وشدد نجم منتخب مصر السابق على ضرورة الاستعانة برموز النادي الحقيقيين ممن لعبوا وشاركوا في صناعة تاريخه، قائلًا إن الفارق كبير بين “الرمز” و”المحب”، فالمحب قد يقدم الدعم بحسن نية، لكن الرمز يمتلك الخبرة والرؤية التي تمكنه من اختيار الأصلح للنادي.



وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا في تحديد الأدوار والمهام داخل القلعة البيضاء، مع تحقيق التوازن بين مختلف الأجيال، وعدم الاكتفاء بجيل واحد في إدارة المشهد، مؤكدًا أن تكامل الخبرات بين الكبار والشباب هو الطريق الأمثل لعودة الزمالك إلى موقعه الطبيعي في المقدمة.



واختتم يكن تصريحاته بالتأكيد على أنه يمتلك القدرة والرغبة في خدمة النادي، شأنه شأن باقي رموزه، إذا ما توفرت آلية واضحة للتعاون والعمل المشترك.