السعودية تعترض طائرات مسيرة معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، اعتراضها طائرات مسيّرة بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "تم اعتراض خمس طائرات مسيّرة وتدميرها بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرّح المالكي لقناة العربية بأن المملكة العربية السعودية اعترضت طائرتين مسيّرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية شرقي البلاد.

وأضاف المالكي أن حطاماً متساقطاً من الطائرات المسيّرة المعترضة تسبب في حريق "محدود".