مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
حملات مكثفة لحي شمال الغردقة خلال رمضان.. تحرير 10 مخالفات وضبط 80 كيلو أغذية غير مطابقة

ابراهيم جادالله

كثّف حي شمال مدينة الغردقة حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، في إطار جهود رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع الحيوية وتحقيق السيولة المرورية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال المخالفات، خاصة خلال فترات الذروة التي يشهدها الشهر الكريم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات متنوعة، إلى جانب رفع إشغالات الطريق لـ25 محلًا تجاريًا وعدد من الباعة الجائلين، ما ساهم في تحسين حركة السير وإعادة الانضباط بعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة المشاركة في الحملة من ضبط نحو 80 كيلو جرامًا من اللانشون والأجبان داخل أحد محال بيع منتجات الألبان، لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية حفاظًا على سلامة المواطنين.

