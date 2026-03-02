حملات مكثفة لحي شمال الغردقة خلال رمضان.. تحرير 10 مخالفات وضبط 80 كيلو أغذية غير مطابقة

كثّف حي شمال مدينة الغردقة حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، في إطار جهود رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع الحيوية وتحقيق السيولة المرورية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال المخالفات، خاصة خلال فترات الذروة التي يشهدها الشهر الكريم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات متنوعة، إلى جانب رفع إشغالات الطريق لـ25 محلًا تجاريًا وعدد من الباعة الجائلين، ما ساهم في تحسين حركة السير وإعادة الانضباط بعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة المشاركة في الحملة من ضبط نحو 80 كيلو جرامًا من اللانشون والأجبان داخل أحد محال بيع منتجات الألبان، لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية حفاظًا على سلامة المواطنين.