قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الغردقة: تذليل العقبات بملف التصالح على مخالفات البناء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، باعتبار ملف التصالح أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المخالفات بما يحقق الصالح العام.

حضر الاجتماع اللواء أحمد علي رئيس حي شمال، والمختصون بالمدينة، إلى جانب مسؤولي حي شمال وحي جنوب، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح ومناقشة سبل تذليل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وشهد الاجتماع عرضًا لأبرز التحديات الإدارية والفنية التي تعوق سرعة الإنجاز، مع فتح باب النقاش لطرح مقترحات عملية لحلها، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وفقًا لأحكام القانون.

وأكد رئيس المدينة ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما يحقق الالتزام بالقانون ويحافظ على حقوق الدولة.

كما وجه اللواء ياسر حماية بتكثيف جهود التوعية وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون الجديد، والاستفادة من المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مقترحات استغلال الأراضي المستردة والمملوكة للدولة في مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين، مع التأكيد على وضع آليات رقابية محكمة لمنع التعديات عليها مستقبلًا، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإنهاء ملف التصالح وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ

رئيس حزب الوعي: قوة مصر في تماسكها الداخلي ودعمها للدول العربية

النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

قرقر: مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ

عصام خليل: خطاب الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة جسدت "مصارحة القائد"

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد