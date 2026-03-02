رئيس مدينة الغردقة: تذليل العقبات بملف التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، باعتبار ملف التصالح أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المخالفات بما يحقق الصالح العام.

حضر الاجتماع اللواء أحمد علي رئيس حي شمال، والمختصون بالمدينة، إلى جانب مسؤولي حي شمال وحي جنوب، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح ومناقشة سبل تذليل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وشهد الاجتماع عرضًا لأبرز التحديات الإدارية والفنية التي تعوق سرعة الإنجاز، مع فتح باب النقاش لطرح مقترحات عملية لحلها، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وفقًا لأحكام القانون.

وأكد رئيس المدينة ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما يحقق الالتزام بالقانون ويحافظ على حقوق الدولة.

كما وجه اللواء ياسر حماية بتكثيف جهود التوعية وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون الجديد، والاستفادة من المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مقترحات استغلال الأراضي المستردة والمملوكة للدولة في مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين، مع التأكيد على وضع آليات رقابية محكمة لمنع التعديات عليها مستقبلًا، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإنهاء ملف التصالح وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية المستدامة.