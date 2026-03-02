قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة: نسعى لتوفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان والزائرين

رئيس مدينة العلمين حلال الجولة
رئيس مدينة العلمين حلال الجولة
ايمن محمود

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص القياده السياسيه ووزاره الإسكان على متابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول.

وأشار إلى حرص وزارة الإسكان بخروج المشروعات بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس حجم التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة ويوفر بيئة عمرانية متكاملة لسكانها وزائريها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها  الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية لمتابعة الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، وأحمد فتحي مدير عام الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد رئيس الجهاز خلال  جولته أبراج LD07، حيث تابع غرفة التحكم الرئيسية في الحريق واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية تشغيل أنظمة الإنذار وغرفة المراقبة الرئيسية (CCTV Room)، والتي تمثل منظومة متكاملة لمتابعة الموقع على مدار الساعة ورفع كفاءة التأمين وسرعة التعامل مع أي طوارئ بما يضمن سلامة السكان والمنشآت، كما تفقد أنظمة إنذار الحريق بالبوديوم واختبر مراوح شفط الدخان وتعويض الهواء، مؤكدًا أهمية جاهزية منظومة الحماية المدنية وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل الأبراج. وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بأبراج LD07 بلغت 94%.

وتابع رئيس الجهاز تفقد أبراج LD04، حيث شدد على ضرورة ضغط معدلات الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال الجارية، مع تكثيف العمالة وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أعمال التشطيبات، وسرعة توريد البنود الناقصة، مع متابعة دورية للموقف التنفيذي. وأشار رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بأبراج LD04 بلغت 47.5%

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ

رئيس حزب الوعي: قوة مصر في تماسكها الداخلي ودعمها للدول العربية

النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

قرقر: مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ

عصام خليل: خطاب الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة جسدت "مصارحة القائد"

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد