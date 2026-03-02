رئيس جهاز العلمين الجديدة: نسعى لتوفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان والزائرين

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص القياده السياسيه ووزاره الإسكان على متابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول.

وأشار إلى حرص وزارة الإسكان بخروج المشروعات بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس حجم التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة ويوفر بيئة عمرانية متكاملة لسكانها وزائريها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية لمتابعة الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، وأحمد فتحي مدير عام الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد رئيس الجهاز خلال جولته أبراج LD07، حيث تابع غرفة التحكم الرئيسية في الحريق واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية تشغيل أنظمة الإنذار وغرفة المراقبة الرئيسية (CCTV Room)، والتي تمثل منظومة متكاملة لمتابعة الموقع على مدار الساعة ورفع كفاءة التأمين وسرعة التعامل مع أي طوارئ بما يضمن سلامة السكان والمنشآت، كما تفقد أنظمة إنذار الحريق بالبوديوم واختبر مراوح شفط الدخان وتعويض الهواء، مؤكدًا أهمية جاهزية منظومة الحماية المدنية وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل الأبراج. وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بأبراج LD07 بلغت 94%.

وتابع رئيس الجهاز تفقد أبراج LD04، حيث شدد على ضرورة ضغط معدلات الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال الجارية، مع تكثيف العمالة وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أعمال التشطيبات، وسرعة توريد البنود الناقصة، مع متابعة دورية للموقف التنفيذي. وأشار رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بأبراج LD04 بلغت 47.5%