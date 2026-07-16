أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها.. سامسونج تستعد لإنهاء أكبر عيوب هواتفها القابلة للطي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لعشاق التصوير.. ميزة مخفية في آيفون تجعل صوت فيديوهاتك أكثر احترافية
إذا كنت من مستخدمي آيفون الذين يحرصون على تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، فإن جودة الصوت لا تقل أهمية عن جودة الصورة، وسواء كنت تعمل على مشروع شخصي أو ترغب فقط في مشاركة لحظات مميزة مع الأصدقاء والعائلة، فإن الحصول على صوت واضح ونقي يمنح الفيديو لمسة أكثر احترافية.
بدون شاشة.. تسريبات تكشف أول جهاز من OpenAI
كشف تقرير جديد أن شركة OpenAI، تعمل على تطوير أول جهاز ذكي من إنتاجها، وهو مكبر صوت منزلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز بقدرته على التكامل مع ChatGPT وتقديم خدمات ذكية داخل المنزل.
وداعا لثنية الشاشة.. سامسونج تستعد لإنهاء أكبر عيوب هواتفها القابلة للطي
أعلنت شركة سامسونج، عن تقنية جديدة تحمل اسم Flex Titanium، وهي هيكل متطور للشاشات القابلة للطي، من المقرر أن يظهر في الجيل المقبل من هواتف Galaxy Fold، على أن تكشف الشركة عن تفاصيله رسميا خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 22 يوليو.
مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها
أطلقت شركة مايكروسوفت، تحديث شهر يوليو 2026 لنظام Windows 11، حاملا مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى منح المستخدمين تحكما أكبر في التحديثات، إلى جانب تحسينات في الأداء وسهولة الاستخدام.
تحديث واتساب الجديد يشعل الجدل.. حركة بسيطة تزعج المستخدمين
أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا على إصدار iOS أدى إلى تغيير طريقة ظهور الرسائل المرسلة داخل المحادثات، حيث أصبحت فقاعات الرسائل تدخل من الجهة اليمنى للشاشة مع حركة انسيابية جديدة، بدلا من ظهورها مباشرة كما كان في السابق.
رسالة أخلاقية أم دعاية مخيفة.. إعلان غامض من أنثروبيك يثير القلق
اشتهرت شركة أنثروبيك Anthropic، بأساليبها الإبداعية في التسويق، لكن أحدث حملاتها الإعلانية أثارت جدلا واسعا، بعدما اعتبرها بعض المشاهدين غريبة ومشحونة برسائل تشاؤمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.
من فيسبوك للواقع الافتراضي.. 5 شركات عملاقة تملكها إمبراطورية “ميتا”
عندما تنجح شركة ما في إطلاق منتج استثنائي، غالبا ما يصبح هذا المنتج هو الوجه الرئيسي للعلامة التجارية. وبالنسبة لشركة ميتا Meta، كان هذا المنتج هو “فيسبوك”، الذي أصبح رمزا لمرحلة ازدهار وادي السيليكون وبداية عصر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة.
ليست بيكسل أو جالاكسي.. 3 هواتف مفاجئة تحصل على أندرويد 17 أولا
بدأت شركة جوجل، خلال الشهر الماضي طرح الإصدار المستقر من نظام أندرويد 17 لهواتف بيكسل، قبل أن ينتقل التحديث الآن إلى بعض الهواتف التابعة لشركة أخرى، وهي شاومي، لتصبح أول شركة خارج منظومة Pixel تحصل على النسخة المستقرة من النظام الجديد.
خطوات بسيطة لتجربة أحدث أنظمة حواسيب "ماك".. إليك طريقة التثبيت
أطلقت شركة آبل، النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد macOS Golden Gate، مما يتيح لمستخدمي أجهزة ماك تجربة المزايا الجديدة قبل طرح الإصدار النهائي المتوقع خلال فصل الخريف المقبل.