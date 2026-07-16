أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها.. سامسونج تستعد لإنهاء أكبر عيوب هواتفها القابلة للطي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إذا كنت من مستخدمي آيفون الذين يحرصون على تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، فإن جودة الصوت لا تقل أهمية عن جودة الصورة، وسواء كنت تعمل على مشروع شخصي أو ترغب فقط في مشاركة لحظات مميزة مع الأصدقاء والعائلة، فإن الحصول على صوت واضح ونقي يمنح الفيديو لمسة أكثر احترافية.

كشف تقرير جديد أن شركة OpenAI، تعمل على تطوير أول جهاز ذكي من إنتاجها، وهو مكبر صوت منزلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز بقدرته على التكامل مع ChatGPT وتقديم خدمات ذكية داخل المنزل.

أعلنت شركة سامسونج، عن تقنية جديدة تحمل اسم Flex Titanium، وهي هيكل متطور للشاشات القابلة للطي، من المقرر أن يظهر في الجيل المقبل من هواتف Galaxy Fold، على أن تكشف الشركة عن تفاصيله رسميا خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 22 يوليو.

أطلقت شركة مايكروسوفت، تحديث شهر يوليو 2026 لنظام Windows 11، حاملا مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى منح المستخدمين تحكما أكبر في التحديثات، إلى جانب تحسينات في الأداء وسهولة الاستخدام.

أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا على إصدار iOS أدى إلى تغيير طريقة ظهور الرسائل المرسلة داخل المحادثات، حيث أصبحت فقاعات الرسائل تدخل من الجهة اليمنى للشاشة مع حركة انسيابية جديدة، بدلا من ظهورها مباشرة كما كان في السابق.

اشتهرت شركة أنثروبيك Anthropic، بأساليبها الإبداعية في التسويق، لكن أحدث حملاتها الإعلانية أثارت جدلا واسعا، بعدما اعتبرها بعض المشاهدين غريبة ومشحونة برسائل تشاؤمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.



عندما تنجح شركة ما في إطلاق منتج استثنائي، غالبا ما يصبح هذا المنتج هو الوجه الرئيسي للعلامة التجارية. وبالنسبة لشركة ميتا Meta، كان هذا المنتج هو “فيسبوك”، الذي أصبح رمزا لمرحلة ازدهار وادي السيليكون وبداية عصر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة.

بدأت شركة جوجل، خلال الشهر الماضي طرح الإصدار المستقر من نظام أندرويد 17 لهواتف بيكسل، قبل أن ينتقل التحديث الآن إلى بعض الهواتف التابعة لشركة أخرى، وهي شاومي، لتصبح أول شركة خارج منظومة Pixel تحصل على النسخة المستقرة من النظام الجديد.

أطلقت شركة آبل، النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد macOS Golden Gate، مما يتيح لمستخدمي أجهزة ماك تجربة المزايا الجديدة قبل طرح الإصدار النهائي المتوقع خلال فصل الخريف المقبل.