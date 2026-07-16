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خطوات بسيطة لتجربة أحدث أنظمة حواسيب "ماك".. إليك طريقة التثبيت
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة لتجربة أحدث أنظمة حواسيب "ماك".. إليك طريقة التثبيت

ماك
ماك
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل، النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد macOS Golden Gate، مما يتيح لمستخدمي أجهزة ماك تجربة المزايا الجديدة قبل طرح الإصدار النهائي المتوقع خلال فصل الخريف المقبل.

ويركز النظام الجديد بشكل أساسي على تطوير تقنيات Apple Intelligence وتحسين المساعد الصوتي Siri AI، الذي أصبح يحمل اسما رسميا جديدا، ورغم أن التحديث لا يقدم عددا كبيرا من الميزات الجديدة، فإنه يجلب تحسينات مهمة تشمل وضوح واجهة الزجاج السائل، وخيارات تخصيص أسهل، إلى جانب أداء أكثر سلاسة.

وتشير آبل إلى أن النسخ التجريبية العامة عادة ما تكون أكثر استقرارا من إصدارات المطورين، لكنها قد تتضمن بعض الأخطاء أو المشكلات التي تؤثر على أداء الجهاز، لذلك يُنصح بتثبيتها على أجهزة غير أساسية أو بعد أخذ نسخة احتياطية من البيانات.

أجهزة ماك المتوافقة مع macOS Golden Gate

يمكن تثبيت النسخة التجريبية على الأجهزة التالية:

- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2020 وما بعد)
- MacBook Pro بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2020 وما بعد)
- iMac بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2021 وما بعد)
- Mac mini بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2020 وما بعد)
- Mac Studio بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2022 وما بعد)
- Mac Pro بمعالجات Apple Silicon (إصدارات 2023 وما بعد)


طريقة تثبيت النسخة التجريبية من macOS Golden Gate

1. إعدادات النظام: افتح قائمة System Settings على جهاز ماك من خلال الضغط على شعار آبل في الزاوية العلوية، ثم اختيار إعدادات النظام.

2. الانتقال إلى تحديث البرامج: من القائمة الجانبية اختر General > ثم Software Update

3. تفعيل التحديثات التجريبية: فعل خيار Beta Updates، ثم اختر macOS Golden Gate Public Beta من القائمة المنسدلة.

وفي حال عدم ظهور النسخة التجريبية، تأكد من تسجيل حساب آبل الخاص بك في برنامج الاختبارات التجريبية من آبل.

4. بدء التثبيت: بعد ظهور التحديث، اضغط على خيار Upgrade Now لبدء التنزيل والتثبيت.

وبعد اكتمال التحميل، سيعاد تشغيل جهاز ماك تلقائيا، ليتمكن المستخدم بعدها من تجربة الميزات الجديدة في macOS Golden Gate.

وتشير آبل إلى أن مدة تنزيل التحديث قد تختلف حسب سرعة اتصال الإنترنت، إذ قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل اكتمال العملية.

آبل macOS Golden Gate حواسيب ماك

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