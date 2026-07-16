قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تداول امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء قبل توزيعها بلجان الثانوية العامة
الجيش الإيراني: استهدفنا عدة منشآت ومنظومات باتريوت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى
هنادي مهنا لـ«صدى البلد»: كسرت رهبة المسرح لأول مرة.. والعمل مع هشام ماجد شرف كبير | حوار
توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة وتفتيشهم قبل امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء
إصابتان وتدمير 3 منازل في غارات إسرائيلية على وسط غزة
وجه له رسالة.. ميسي يحمل قميص مارادونا بعد المباراة
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء توضح
في ختام ماراثون الثانوية العامة|وزير التعليم يتابع وصول الأسئلة ويراقب اللجان
محمد مراد: حسام وإبراهيم حسن تعرضا لضغوط هائلة.. والنتائج أسكتت الجميع
إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم .. الطلاب يؤدون الأحياء والرياضيات والإحصاء
انقسام ديمقراطي حول إسرائيل.. 100 نائب أمريكي يؤيدون وقف المساعدات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقسام ديمقراطي حول إسرائيل.. 100 نائب أمريكي يؤيدون وقف المساعدات العسكرية

الكونجرس
الكونجرس
القسم الخارجي

شهد مجلس النواب الأمريكي انقسامًا غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، بعدما صوّت أكثر من نصف النواب الديمقراطيين، الأربعاء، لصالح مقترح يقضي بإلغاء مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 3.3 مليار دولار، في خطوة تعكس تنامي الاعتراضات على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورغم أن التعديل لم يحظَ بالأغلبية اللازمة لاعتماده، إذ حصل على 104 أصوات مقابل 314 صوتًا، إلا أن نتائج التصويت اعتُبرت مؤشرًا واضحًا على التحول المتسارع في مواقف عدد متزايد من الديمقراطيين تجاه السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل.

وجرى التصويت خلال مناقشة مشروع قانون أوسع يتعلق بتمويل الأمن القومي، فيما رأى مراقبون أن النتيجة تمثل اختبارًا مهمًا لتوجهات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي ستحدد موازين القوى داخل المجلسين.

وكشف التصويت عن انقسام داخل القيادة الديمقراطية نفسها، حيث أيد أكثر من مئة نائب وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، في مقابل رفض عدد مماثل تقريبًا لهذا التوجه، بينما اصطف معظم النواب الجمهوريين خلف استمرار الدعم العسكري دون تغيير.

من جانبه، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز معارضته لمقترح إلغاء المساعدات بالكامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة تقييم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الكتلة الديمقراطية قبيل اجتماع مغلق خُصص لمناقشة الملف الإسرائيلي، أكد جيفريز أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تستدعي مراجعة جادة للنهج الأمريكي، معتبرًا أن هناك وسائل أكثر فاعلية للضغط من أجل إحداث تغيير في سياسات الحكومة الإسرائيلية، دون اللجوء إلى إلغاء المساعدات العسكرية بشكل كامل.

ويعكس هذا التصويت اتساع رقعة الجدل داخل الحزب الديمقراطي بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المطالبة بإعادة النظر في الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

الكونجرس امريكا الديمقراطي الحزب اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

زيزو

24 ساعة نارية في الكرة المصرية.. اعتزال نجوم وقرار يهز الزمالك وزيزو

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

ممدوح عباس

ممدوح عباس يثير الجدل: بر الوالدين قد يدمر سمعتك

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

ترشيحاتنا

ميسي

إبراهيم فايق عن ميسي: آخر 10 دقائق في كل مباراة كأن الجن بيركبه.. لاعب خارج أي تقييم

ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

إبراهيم فايق: منصور وعبد الحفيظ يقودان تصحيح المسار داخل الأهلي

كين وميسي

هاري كين: ما حدث أمام الأرجنتين درس قاسٍ لنا.. وميسي يجعلني أؤجل التفكير في الاعتزال

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد