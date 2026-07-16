في ختام ماراثون الثانوية العامة|وزير التعليم يتابع وصول الأسئلة ويراقب اللجان

يجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق أسئلة وكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر آداءها اليوم إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

و يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ببدء توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 .. اليوم

وتنتهي اليوم الخميس 16 يوليو 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، في جميع محافظات الجمهورية



حيث يصل طلاب الثانوية العامة 2026 اليوم الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم اليوم الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.