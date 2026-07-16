وجه له رسالة.. ميسي يحمل قميص مارادونا بعد المباراة

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على توجيه لفتة مؤثرة عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعدما ظهر وهو يحمل قميص الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، في مشهد نال تفاعلًا واسعًا بين جماهير "التانجو".

وقال ميسي، في تصريحات عقب المباراة: "بصراحة، كان الأمر جميلًا جدًا، وأنا متأكد أن مارادونا من هناك في السماء استمتع كثيرًا بما حدث، لأن هذا اليوم كان يعني له الكثير".

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: "أن نهديه هذه الفرحة اليوم، وأن يعيشها بطريقته من هناك ويستمتع بها، فهذا أيضًا هدية له".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي البطولة، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب كأس العالم 2026.