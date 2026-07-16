الأردن يطلق القافلة العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى لبنان بـ26 شاحنة

أطلقت القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشئون المغتربين والشركاء الدوليين، القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، في إطار استمرار الدعم الأردني للأشقاء اللبنانيين.

وتضم القافلة 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، تم تجهيزها وإرسالها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لتخفيف الأوضاع الإنسانية في لبنان.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية، الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن يواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر تضررًا، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الهيئة تنسق بشكل مستمر مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية والشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

و أعرب عن تقديره للسلطات السورية، لجهودها في تسهيل عبور القافلة الحالية والقوافل الإنسانية.

ويبلغ إجمالي ما أرسله الأردن إلى لبنان منذ عودة الأزمة في مارس الماضي 197 شاحنة ضمن 10 قوافل إنسانية، محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، ومواد النظافة والخيام، بالإضافة إلى مخبزين متنقلين.