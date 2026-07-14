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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج وموتورولا تعلنان إطلاق أبرز هواتفهما الذكية الجديدة قبل نهاية يوليو 2026

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت كبرى شركات التكنولوجيا العالمية عن جداولها الرسمية لإطلاق أحدث هواتفها الذكية المخطط طرحها في الأسواق قبل نهاية شهر يوليو 2026، لتشمل القائمة مجموعة واسعة من الأجهزة الرائدة والقابلة للطي، وعلى رأسها سلسلة "جالاكسي زد" (Galaxy Z) المنتظرة من شركة "سامسونج" (Samsung)، إلى جانب إصدارات حديثة ومنافسة من شركات "موتورولا" (Motorola)، و"ريدمي" (Redmi)، و"أوبو" (Oppo).

مؤتمر سامسونج السنوي في لندن 

أعلنت شركة "سامسونج" رسميًا عن إقامة حدثها العالمي "جالاكسي أنباكد" (Galaxy Unpacked) في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 22 يوليو 2026.

وبحسب تقرير نشره موقع "إيكونوميك تايمز" (Economic Times)، يأتي الحدث هذا العام تحت شعار "شكل جديد يتكشف" (A New Shape Unfolds)، حيث تعتزم الشركة الكورية الجنوبية إزاحة الستار عن الجيل الجديد من أجهزتها القابلة للطي، والذي يشمل هواتف "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold 8) و"جالاكسي زد فليب 8" (Galaxy Z Flip 8).

طراز "أولترا" وميزات الذكاء الاصطناعي 

وأوضحت التسريبات التقنية التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" (Times of India) أن الحدث سيشهد إطلاق طراز ثالث جديد كليًا يحمل اسم "جالاكسي زد فولد 8 أولترا" (Galaxy Z Fold 8 Ultra)، ليمثل الإصدار الرائد والأقوى في سلسلة الهواتف القابلة للطي.

 ووفقًا للمصادر، ستتميز الإصدارات الجديدة بتصميم أنحف وأخف وزنًا، ومفصلات مطورة لتقليل ظهور تجعد الشاشة، بالإضافة إلى تزويدها بمعالجات رائدة، وسرعات شحن أعلى، واعتماد كامل على ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المهام المتعددة وتجربة المستخدم.

تفاصيل التصميم والأسعار المتوقعة لسامسونج 

وأشارت تقارير متخصصة نشرتها وسائل الإعلام الهندية إلى احتمال اتجاه شركة سامسونج نحو تغيير تصميمها المعتاد لتبني أبعاد أعرض تشبه "جواز السفر" لتحسين سهولة الاستخدام. وفيما يخص الأسعار، توقعت المصادر أن يبدأ سعر هاتف "جالاكسي زد فليب 8" من حوالي 120 ألف روبية هندية، بينما قد يصل سعر نسخة "فولد 8 أولترا" إلى نحو 200 ألف روبية هندية، مع تقديم الشركة لخصومات خاصة للمشتركين في حملات الحجز المسبق التي بدأت بالفعل عبر موقعها الرسمي.

ملحقات ذكية مرافقة للهواتف 

ولم تقتصر خطط سامسونج على الهواتف الذكية فحسب، بل ذكرت التقارير الصناعية أن الحدث سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للارتداء. وتضم القائمة المنتظرة الساعات الذكية "جالاكسي واتش 9" (Galaxy Watch 9) و"جالاكسي واتش أولترا 2" (Galaxy Watch Ultra 2)، إلى جانب توقعات بإطلاق نظارات ذكية تعمل بنظام "أندرويد إكس آر" (Android XR) الخاص بالواقع المختلط.

إصدارات موتورولا وريدمي وأوبو 

وحددت منصات الأخبار التقنية، ومنها موقع "بي بوم" (Beebom)، الأسبوع الممتد بين 13 و19 يوليو الجاري موعدًا لإطلاق مجموعة إضافية من الهواتف البارزة من شركات أخرى. 

وتستعد شركة "موتورولا" لطرح هاتفها الجديد "إيدج 70 ماكس" (Edge 70 Max)، والنسخة القابلة للطي "ريزر 70 أولترا" (Razr 70 Ultra)، في حين حددت "ريدمي" موعدًا للكشف عن سلسلة "نوت 17" (Note 17)، بينما تجهز شركة "أوبو" (Oppo) لإطلاق سلسلة "رينو 16" (Reno 16)، لتشتعل بذلك المنافسة في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام.

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