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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يكتسح المنافسين؟ تابلت شاومي القادم Pad 9 Pro يغير قواعد اللعبة بحجم أكبر وبطارية ضخمة

Pad 9 Pro Max
Pad 9 Pro Max
لمياء الياسين

بدأت تشكيلة أجهزة شاومي اللوحية المتميزة القادمة تتضح معالمها من خلال بعض التسريبات الجديدة، ويبدو أنها تمثل نقلة نوعية في الحجم وعمر البطارية لأحد طرازاتها المتوسطة إلى الراقية.


أكدت شركة شاومي بالفعل أن جهازها الرائد Pad 9 Pro Max سيصدر في سبتمبر 2026، مزودًا بمعالج Xring O3 الخاص بها . ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Pad 9 أيضًا جهاز Pad 9 القياسي وجهاز Pad 9 Pro. وتركز التفاصيل الأخيرة من المسرب Digital Chat Station على منصة Weibo على ما يعتقد معظم الناس أنه جهاز Pad 9 Pro.


بحسب التسريبات، من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 12.5 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. ويُتوقع أن يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 من الجيل الخامس ، وهو شريحة بتقنية 3 نانومتر تضم ثمانية أنوية معالجة مركزية من نوع أوريون ووحدة معالجة رسومية من نوع أدرينو 829. كما يُشاع أن سعة البطارية تبلغ 11000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط.

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro


 يُعدّ هذا الجهاز ترقيةً مقارنةً بجهاز Xiaomi Pad 8 Pro الحالي، الذي يتميز بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة (بمعدل تحديث 144 هرتز)، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية أصغر سعة 9200 مللي أمبير، مع الحفاظ على نفس قوة الشحن 67 واط. من المتوقع أن تُحدث الشاشة الأكبر والبطارية الأكبر فرقًا ملحوظًا في تجربة الوسائط المتعددة والإنتاجية طوال اليوم.

لم تُؤكد شاومي رسميًا حتى الآن إطلاق طرازي Pad 9 وPad 9 Pro، ولم تُعلن بعد عن المواصفات الكاملة أو الأسعار. يُعد Pad 9 Pro Max الطراز الوحيد الذي تم تحديد موعد إطلاقه في سبتمبر، وهو مزود بشريحة Xring O3 من شاومي. 

من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول باقي الطرازات مع اقتراب موعد الإطلاق. يُؤكد هذا التسريب استمرار شاومي في توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بأجهزة أكثر تنافسية بمختلف الأحجام والأسعار.

أجهزة شاومي أجهزة شاومي اللوحية عمر البطارية الجهاز اللوحي شاشة LCD

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